T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/846 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, SULUDERE MAHALLESİ

MEVKİİ : KÖKİÇİ

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 1128

VASFI : KARGİR KUYU HAVİ SEBZE BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 404,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE HADİMLİ ÇİFTÇİ, DURSUN HADİMLİ, FADİME SÖZLÜ, HAMİDE ÇİFTÇİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 2.736,96 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir, Kiraz, Suludere Yeraltı Barajı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 29/10/2020 tarih 571754 sayılı "kamu yararı kararı" gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 438,29 m2 daimi irtifak ve 616,65 m2 geçici irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942/8 sayılı yasa hükümleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 41,56 m2 daimi irtifak alanı için 2.125,79 TL, 55,41 m2 geçici irtifak alanı için 611,17 TL olmak üzere toplam 2.736,96 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/846Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942/8.mduyarınca ilan olunur. 19/12/2023

Basın No: ILN01994946

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