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T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/405 Esas 22/02/2024

Davacı Maliye Hazine Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Yunusemre ilçesi Lalapaşa mahallesi 3805 ada 4 parsel sayılı taşınmaz ilişkin "Emin kızı Akide (1898 d.lu), Mustafa kızı Atiye Hanım(1884 d.lu), İbrahim Dayı Oğlu Bekci Hacı Emin (1870 d.lu), İsmail kızı Esma Ha (1894 d.lu), Mehmet Çavuş kızı Hacer Ha (1894 d.lu), Rıdvan oğlu Hakkı (1890 d.lu), Ahmet oğlu Hasan(1900 d.lu), Rıdvan kızı Havva H.(1900 d.lu), Salih oğlu Hüseyin Ağa(1907 d.lu), Rıdvan kızı Kamile H(1894 d.lu), İsmail kızı Kamile Ha(1898 d.lu), Hasan Ef Oğlu Mehmet Ef (1888 d.lu), Hüseyin oğlu Mehmet (1885 d.lu), Rıdvan oğlu Mehmet (1894 d.lu), Melek Ha (1854 d.lu), Muhittin oğlu Mustafa Ağa(1886 d.lu), Demir oğlu Ömer Ağa(1863 d.lu), Rıdvan oğlu Rıdvan(1899 d.lu), İzzet kızı Pakize(1915 d.lu),Mustafa oğlu Tahir(1881 d.lu)" kişiler hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin 08/05/2024 tarihine kadar Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/405 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01994559

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