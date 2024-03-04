T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/68 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili , Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü
MEVKİİ : Uzuntarla
PAFTA NO : -
ADA NO : 273
PARSEL NO : 31
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 57,07 m² irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Hakan Göney
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/68 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2024
Basın No: ILN01994523
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