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T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/5 Esas

DAVACI : KUTLUHAN ERSAN SAĞIRLAR

DAVALILAR : 1- BAHRİ AKHANCA

2- NURAY KARTAL

Yukarıda esas numarası belirtilen davaya ilişkin 10757589338 T.C. Kimlik Numaralı Nuray Kartal'ın işletme devir protokolü yönünden isticvabına karar verilmiş olup; Taşmutfak Rest. İşletme Tic Ltd Şti'deki Necmiye Ulucaağaç ve Kutluhan Ersan Sağırlar'a ait hisselerin Nuray Kartal'a devrine yönelik 27/10/2021 tarihli sözleşmenin Nuray tarafından imzalanıp imzalanmadığı, devir bedelinin 150.000,00 TL olarak belirlenip 12/04/2021 vade, E1-5343378 Seri Nolu aynı bedelli çek ile 15 gün içerisinde Nuray'a ödeneceği aksi durumda devir edenlerin kefil Bahri Akhanca ile sorumlu olacağının ve sözleşmeye uymayan yönünden 100.000,00 TL cezai şart belirlendiği yönündeki içeriğin kabul edilip edilmediği hususunda 17/04/2024 günü saat: 11:05'de yapılacak duruşmaya katılım sağlanmaması ya da mazeret bildirilmemesi halinde yukarıdaki hususların Nuray Kartal tarafından kabul edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 15/02/2024

Basın No: ILN01995679

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