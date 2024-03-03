T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/68 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili , Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü

MEVKİİ : Uzuntarla

PAFTA NO : -

ADA NO : 273

PARSEL NO : 31

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 57,07 m² irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Hakan Göney

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/68 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/02/2024

Basın No: ILN01994523

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