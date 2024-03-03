T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/612 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa AYŞE ÜTÜKLERLİ TC 21682467332' ye ait veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa AYŞE ÜTÜKLERLİ TC 21682467332' nin terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01995708

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