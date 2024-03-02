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T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/27 Esas

Davacı Tuğba Kocapınar tarafından açılan davada ön inceleme duruşma günü 02/05/2024 günü saat 09:30'a bırakıldığı anlaşılmakla,

Davalı Yıldırım Beyazıthan Kocapınar'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup ön inceleme duruşma gün ve saati olan 02/05/2024 günü saat 09:30'da mahkememiz salonunda ön inceleme duruşması için hazır bulunmanız, yahut kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın, muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları ile davalı sıfatıyla tarafınıza (Yıldırım Beyazıthan Kocapınar) ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01994437

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