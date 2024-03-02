T.C.

LAPSEKİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/694 Esas 16/02/2024 Konu : İLAN METNİİLAN METNİ

Davacı , ÇİSEM BAŞLI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında Mehmet Başlı'nın (T.C 16099813254) terekesine temsilci atanması gerektiği, mirasçı Mehmet ve Remziye'den olma, 16087813600 T.C nolu Ahmet Başlı'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılması gerektiği, davanın 13/03/2024 günü saat 10:30'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ve davaya tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verilmediği takdirde Mehmet Başlı'nın terekesine tereke temsilcisi atanacağı hususu Ahmet BAŞLI'ya ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01995688

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