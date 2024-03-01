T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/336 Esas

KARAR NO : 2023/688

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile Mahkememizce verilen 10/03/2020 tarih 2020/14 esas 2020/120 karar sayılı ilamı ile 213 Sayılı VUK' nun 359/a-2 maddesi gereğince 15 ay hapis cezası ile cezalandırılan (İnfazın Kaldığın Yerden Devamı ile ) Veysel ve Nazmiye oğlu, 10/10/1973 doğumlu, Giresun, Alucra, Gökçebel mah/köy nüfusuna kayıtlı DURSUN IŞIKLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve süre tutum dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 28/02/2024

Basın No: ILN01994842

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