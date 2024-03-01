T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/451 Esas

KARAR NO : 2023/620

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 6136 SayılıKanunun 13/1 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 500-TL adli para cezası ile cezalandırılan Ali Osman ve Fehime oğlu, 01/07/1976 doğumlu, Trabzon, Araklı, Ortaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN BABACAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğedilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve süre tutum dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinafedilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 28/02/2024

Basın No: ILN01994852

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