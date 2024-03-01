T.C. ANKARA 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/710

Davacı Ahmet İskender tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Ankara Büyükşehir Bel Bşk ve Yenimahalle Bel Bşk aleyhine açılan işbu davada Ankara Yenimahalle Susuz Mahallesinde bulunan bir tarafı 108 Ada 67, 44 ve 69 parsellerle sınır olan Ankara - İstanbul Otoyolu ve yol güvenlik sahası arasında bulunan yaklaşık45.000 m2'lik arazi ve 108 Ada 46 Parsel ve 109 Ada 2 Parsellere sınır olan yaklaşık 6.000 m2'lik arazinin imar ve ihya edilerek çekişmesiz ve aralıksız olarak davacının zilyetinde olduğundan bahisle kazandırıcı zamanaşımı sebebiyle taşınmaz tapu kaydının iptali ve davacı adına tescili talep edilmiştir. Son ilandan başlanarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediği ileri sürülerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa tescile karar verilebilecek olup TMK 713/5 maddesi uyarınca 3. kez ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01994531

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