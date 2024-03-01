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SANJET SANDIKLI JEOTERMAL ISITMA TERMAL TURİZM SERACILIK SAN. TİC. A.Ş.

Mülkiyeti şirketimize ait aşağıda listede belirtilen Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü satış ihalesi yapılacaktır.

satış ihalesi 12.03.2024 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

Satış ihalesine katılmak isteyenler en geç 11.03.2024 Pazartesi günü saat 16:30'a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini şirketimizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat'e kadar kapalı zarf içerisinde şirketimiz Muhasebe Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye çıkarılan taşınmazların ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

1- Gerçek / Tüzel Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerinden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- Belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznemize veya banka hesaplarımıza yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğünden alınmış sicil tasdiknamesi veya noter tasdikli yetki belgesi,

Keyfiyet ilan olunur.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

SIRA NO SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MUHAMMEN BEDEL İHALE İŞTİRAK BEDELİ (En az%25) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 370 Ada115,116 Ve 6 Parsellerde Kayıtlı B Alanında Bulunan 10.736,86 m² Tarla Vasfındaki Taşınmaz Satışı 5.905.000,00 TL 1.476.250,00 TL 177.150,00 TL 12.03.2024 10:30

Basın No: ILN01994455

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