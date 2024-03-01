T.C.

NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/97 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, dahili davalı Fahrettin POLAT'ın tespit edilen adresine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle bilirkişi raporu ekliduruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporundan özetle; dava konusu Niğde ili Merkez ilçesi Himmetli Köyü, 1009 parsel sayılı taşınmazın ivazlı ve ivazsız olarak taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gerektiği kanaatinde oldukları şeklinde rapor sunulduğu görülmüş, Bilirkişi raporuna "HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01992824

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