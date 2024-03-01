|
İLAN
|
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Otogar ve Yaşam Alanında kalan İlimiz Merkez Çünür Mahallesi 3051 Ada 2 Nolu taşınmaz üzerinde bulunan otogar alanı olarak kullanılan kısmında ki işyerlerinin bir bütün olarak 29 (yirmidokuz) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun kapalı teklif usulüyle 12/03/2024 günü saat 14.30' da ihaleye çıkartılacaktır.
|2. İhaleye girebilmek için;
|a) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
|b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
|c) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
|d)Adli sicil kaydı,
|e)İhaleye katılacak yetkili tarafından imzalanan yer görme belgesi
|3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
|4.İhaleye katılacak kamu sermayesine haiz şirketin Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
|5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılacaktır.
|6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
|7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir
|8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
|İlan olunur
|SIRA NO
|ADRESİ
|M²
|MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK)
|GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
|İHALE TARİHİ
|1
|OTOGAR VE YAŞAM ALANINDA KALAN ÇÜNÜR MAH.3051 ADA 2 NOLU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN OTOGAR ALANI OLARAK KULLANILAN KISMINDA Kİ İŞYERLERİ (BİR BÜTÜN OLARAK)
|12.850.000,00TL+KDV
|385.500,00 TL
|12.03.2024
Basın No: ILN01994001
#ilan.gov.tr