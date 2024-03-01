T.C.

HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/108 Esas

Konu : İlanen tebligat

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Müteveffa Sabahat Seçmen'e ait İskenderun 1. Noterliğince 16/04/2007 tarih ve 7630 yevmiye sayılı vasiyetnamenin açılıp okunması için mahkememize gönderilmiş olup, mirasçılardan YUSUF SEÇMEN'in tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden bu mirasçı yönünden ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

"Müteveffa Sabahat Seçmen tarafından düzenlettirilen İskenderun 1. Noterliğinin 16/04/2007 tarih ve 7630 yevmiye nolu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR olunur"

Basın No: ILN01993035

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