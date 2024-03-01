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T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/145 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava dilekçesinde Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 278 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa'nın Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin (Vesayet Hakimliğinin) 24/08/2011 tarih ve 2010/3870 E - 2011/2953 K sayılı ilamı ile anılan taşınmazın 3561 sayılı kanun ile idare edilen Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 278 ada 11 parsel taşınmazdahissedar olan MUSTAFA'NIN GAİPLİĞİNE,

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 278 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan MUSTAFA'NIN gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; T.M.K.nun 33. Maddesi gereğince gaip olduğu ileri sürülen yukarıda açık kimliği yazılıMUSTAFA hakkında bilgileri olanların, gaip ya da hayatta ise sağlık durumunun ve adresinin Mahkememize bildirmesi, ALTI AY İÇERİSİNDE Mahkememize müracaat edilmediği veya bilgi verilmediği takdirde adı geçen MUSTAFA hakkında gaiplik kararı verileceği 2. kez ilan olunur.

Basın No: ILN01992385

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