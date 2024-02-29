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T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/217 Esas

DAVACI : AYŞE AK

DAVALI : NAZIM ÜNVER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Durusma Günü: 26/06/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesinintebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tebliğ olunur" şerhi ile dava dilekçesive tensip zaptıtebliğ yerine geçmek üzere dahili davalı Nazım Ünver'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01992449

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