TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

a) İstekliler; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 sayılı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri konulu Genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin Ürün Takip Sistemine kayıt bildirim işlemlerini yapılmış ve tamamlanmış olması gerekmektedir. Teklif edilen tüm ürünlerin ÜTS'de "kayıtlı" veya "sistemde tekil ürün var" durumunda olması gerekmektedir. İstekliler teklif ettiği cihazlara/kitlere ait ÜTS kayıt numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda belirtecek olup istenildiği takdirde kayıt belgelerini idareye sunacaktır. b) Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. c) Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, enjektör, kartuş, forceps, klips, kablo, bağlantı tüpü vb. ürünlerin ÜTS numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. d) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. e) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğunu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve bu ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeleri de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup ilgili belgeleri ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır. f)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır. g) İstekliler tarafından, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma- bayii) olduklarına dair ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, ilgili kayıtlar/belgeler talep edilmesi halinde idaremize teslim edilecektir.