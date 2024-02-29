Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Esas No: 2024/31 Esas

Gaipliğine karar verilmesi istenilenKocaeli İli, Başiskele İlçesi, Serindere Mah/köy, 105 Cilt, 48 Aile Sıra No, 234 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Mustafa ve Gülsüm Oğlu/kızı, 02/10/1989 Dogumlu, 60394040174 Tc Kimlik Nolu Veysel Yusuf Kuzu'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların, şahsı görenlerin, adresini bilenlerin veya bulunduğu yeri duyanların ya da bizzat kendisinin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz 2024/31 E. Sayılı dosyaya haber vermeleri müracaat etmesi, etmedikleri takdirde adı geçenin mahkememizce Gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/01/2024

Basın No: ILN01974156

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