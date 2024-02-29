KIRIKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2023/83 esas sayılı dosyasında, davacı Musa Ateş tarafından Maliye Hazinesi ve Karakeçili Belediye Başkanlığı aleyhine açılan zilyetlik, imar ihya hukuki sebeplerine dayalı olarak TMK. 713/1 ve Kadostro Kanunu 14- ve 17 maddeleri gereği açılan tapusuz taşınmazın tescili davasından, Kırıkkale illi, Karakeçili İlçesi, Yeşilevlermahallesi, 984 ada 1 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişisinin aşağıda krokide ek raporunda (A) harfi ve (B) harfi ile gösterilen alanın tescili talep edilmekle; davacı adına tescile itirazı olanların veya taşınmaz üzerinde herhangi bir hak talep edenlerin ellerinde ki belgeleri ile birlikte, ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize müracaatları TMK 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991704

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