KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ
Mülkiyeti/Tasarrufu Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
|Adresi
|Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı
|Kira Müddeti
|Aylık Kira Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Türü
|Kartal Yukarı Mahallesi Mavi Çam Sokak Kızılay Bulvarı Gülistan Parkı No:34
|40 m² alanlı Çay Ocağı ve Büfe
|3 YIL
|7.000,00 TL
|7.560,00 TL
|07/03/2024
|14:30
|Açık İhale
|Kartal Soğanlık Orta Mahallesi 2255 ada 367 parselin güney batısında park alanında kalan dernek binası
|9,90x 20,00 m alanlı dernek binası
|3 YIL
|6.000,00 TL
|6.480,00 TL
|07/03/2024
|14:45
|Açık İhale
- İhale 07 Mart 2024 Perşembe günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Adı geçen taşınmazların Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. Her bir ihalenin dosya satış bedeli 5.000.-TL'dir.
- İstekliler ihale evraklarını 06.03.2024 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
- Nüfus Kayıt Örneği
- Yerleşim Yeri Belgesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat
- Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
- Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi
- Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
İlan olunur.
Basın No: ILN01989965
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