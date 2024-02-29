Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1003 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1003 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ALİFUAT CEBESOY Mahalle/Köy, 31108 Ada, 2 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 9135/2 Sokak No:4 Kat:3Daire:3 Karabağlar/İzmir

Yüzölçümü : 123,00 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 31108 ada, 2 parselin, 1/1000 ölçekli 1.Etap Vatan – Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planında kalmakta olup, imar hattı tahakkukundan sonra, ön bahçesiz bitişik nizam 4 kat ticaret + konut alanı kullanım alanına isabet ettiği, belirtilmiştir. 21.09.1999 tarihli yapı kullanma belgesi mevcuttur.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:20

23/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01993147

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