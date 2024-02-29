T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32761908-2021/96-Ceza Dava Dosyası 27.02.2024

İLAN

Mahkememizin 23/11/2022 tarih 2021/96 esas 2022/781 karar sayılı ilamı ile sanık MERDAN MAMEDOV hakkında müşteki ARSLAN AGAYEW'e yönelik yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karartüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Imamnazov ve Güloğlu, 07/09/1981 Lebap doğumlu, İnönü Mah. 441. Sk. No:17 D:1 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan MERDAN MAMEDOV'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veyailgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01993034

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