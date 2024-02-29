İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Otogar ve Yaşam Alanında kalan İlimiz Merkez Çünür Mahallesi 3051 Ada 2 Nolu taşınmaz üzerinde bulunan otogar alanı olarak kullanılan kısmında ki işyerlerinin bir bütün olarak 29 (yirmidokuz) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun kapalı teklif usulüyle 12/03/2024 günü saat 14.30' da ihaleye çıkartılacaktır.

2. İhaleye girebilmek için;

a) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

d)Adli sicil kaydı,

e)İhaleye katılacak yetkili tarafından imzalanan yer görme belgesi

3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

4.İhaleye katılacak kamu sermayesine haiz şirketin Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.

5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılacaktır.

6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir

8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur

SIRA NO ADRESİ M² MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ