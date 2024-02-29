Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2017/5 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/5 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, SAM Mahalle/Köy, 113 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Köyü, 113 Ada, 7 Parsel'de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında tek katlı prefabrik fabrika olarak belirtilen, parselin tamamı 4959,74 m2 olduğu, parselin tamamının müflis adına kayıtlı olduğu tapu kayıtlarından tespit edilmiştir. Taşınmazın imar durumu Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi yapı adası içerisinde kalmaktadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın genel durumu parsel üzerinde tapu kayıtlarında da belirtildiği gibi fabrika binası ve hizmet binalarının olduğu, parsel üzerindeki bu yapılar kısmen betonarme, kısmen prefabrik, kesmende çelik konstiriksiyon olarak yapılmış sanayi yapısı olduğu, bu yapılar içerisinde faliyet konusu olarak, kumaş üretimi imalatı ve sosyal tesis bölümleri bulunduğu, tesisin hali hazırda çalıştırımadığı yani üretim yapılmadığı tespit edilmiştir. Fabrika sahası içerisinde fabrika alanının girişinin sağ tarafında bekçi kulübesi, ileride yine girişe göre sağ karşı tarafta idare binası ile sosyal tesisler, yine tesis girişinin karşı tarafta fabrik bölümleri bulunmaktadır. Parselin çevresi belli bir yüksekliğe kadar bahçe duuvarı ile çevrilmiştir. Bu tesis içerisindeki ulaşımı sağlamak amacıyla bahçe mesafeleri içerisinde kalacak şekilde saha blokaj betonları yapılmış ve bir bölümün üzerlerinde çelik konsitiriksiyon sundurma ile kapatılmıştır. Konu edilen bu tesis Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Parselin çevresi tamamen sanayi yapısı olarak teşekkül etmiş olup genelde üretimleri iplik, un, makarna gibi tesislerin olduğu görülmüştür. İDARE BİNASI: Bu bölüm fabrika binasının güneyine bitişik olarak inşa edilmiştir bu bölümler genellikle iki katlı betonarme tarzında yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin idare bölümü, muhasebe, santral, mutfak, yemekhane, işçi soyunma otaları, duş, wc gibi yerler yer almaktadır. Bu bölümün tabanları granit ile kaplanmıştır. Duvarları ince sıva üzeri yağlı boyalıdır, iç doğramalar mdf üzeri pivisi kaplamadır, dış cephesi geydirme olup, aliminyumdan imal edilmiştir. FABRİKA BÖLÜMÜ: Bubölüm prefabrik olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri subazlı boyalıdır, tabanlar sertleştirilmiş beton ile kaplıdır, çatı kaplaması aliminyum sandviç malzeme ile kaplanmıştır. Özoleli asma tavan yapılmıştır. İç doğramalar demirden imal edilmiş olup üzeri antipas boyalıdır. SUNDURMALAR: Parselin bahçe mesafesi içerisinde kalan, batı tarafları çelik konstiriksiyon sundurma çatı ile kapatılmış üzeri galvanizli saç ile kapatılmıştır. Sundurmanın parsele göre doğu kısmındaki bölüm kar yükü ağırlığından çöktüğü görülmüştür. BEKÇİ KULÜBESİ: Çelik Konstirksiyon olarak yapılmış, dış cephesi aliminyum metal mazleme ile kaplanmıştır, doğramalar PVC den imal edilmiştir. Hali hazırda danışma olarak kullanılmaktadır. BAHÇE DUVARI: Parselin çevresinde belli bir yüksekliğe kadar briketle ihate duvarı olarak yapılmıştır. Üzerleri kısmen sıvalı kısmen sıvasızdır, bir bölüm duvar üstlerinin küpeşteleri yapılmıştır. SAHA BETONU: Tesisin Bahçe mesafesi içerisinde kalan ve fabrika içerisindeki ulaşımı sağlayan bu bölümlerin tabanları blokaj üzeri betonla kaplanmıştır. KONU EDİLEN BU TAŞINMAZIN 06/02/2023 TARİHLİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDE HASARSIZ OLDUĞU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANLIĞI SİTESİNDEN TESPİT EDİLMİŞTİR.

Mütemmim Cüz Olan Menkuller

MALZEME/EKİPMAN ÖZELLİKLERİ

16 ADET Picanol Gammax model jakar altı Dokuma Makinası (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

10 ADETPicanol Omniplus Model Jakar Altı Dokuma Makinası (Bilirkişi raporuna göre Teferruat listesinde picanol Gammax modeli yazmaktaysa da makinaların Omniplus model olduğu, Teferruat listesinde 12 adet olduğu belirtilmişse de toplamda 10 adet mevcut olduğu, Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, bu sebeple ciddi bakıma ihtiyaçları olduğu ve model yıllarının tespit edilemediği görülmüştür)

25 ADETPicanol Gammax Jakar Altı Dokuma Makinası (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

1 ADET Sucker Muller SD-C Hacoba Marka Haşıl Seri Çözgü Makinası (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

3 ADETÖzkan Makina Marka, Operatörün Arkasında saran Kalite Kontrol Makinası, Elektronik hız kontrollü , Kumaşı arka taraftan tahrikli top boşaltma kısmından alır. Kumaş Girişinde Kumaşı kontrol eden fotoselli durdurucu sistem vardır. (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

1 ADET Knotex Marka Düğüm Makinası (Bilirkişi raporuna göre Teferruat listesinde 2 adet olduğu belirtilmişse detoplam da 1 adet mevcut olduğu, Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

2 ADETSchlafhorst İplik Aktarma Makinası (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

1 ADETKlima Santrali (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları görülmüştür.)

1 ADETSeyyar Kompresör (Bilirkişi raporuna göre Teferruat listesinde 3 adet olduğu belirtilmişse de toplam 1 adet mevcuttur Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları görülmüştür.)

1 ADETGüçsan Marka Buhar Kazanı Ünitesi

3000 kcal, 2003 model, 467 seri Numaralı (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duyduklarıgörülmüştür.)

1 ADETElektrik Trafosu (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları görülmüştür.)

1 ADETLuwa Marka Gezer Temizleyicisi (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duyduklarıgörülmüştür.)

2 ADET Düğüm Sehpası

1 ADETKombi Sistemli Klima Santrali (Bilirkişi raporuna göre Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duyduklarıgörülmüştür.)

1 ADETÖzkan Makina Marka, Operatörün Arkasında Saran Kalite Kontrol MakinasıElektronik hız kntrollü, Kumaşı arka taraftan tahrikli top boşalmtma kısmından alır. Kumaş girişinde kumaşı kontrol eden fotoselli durdurucu sistem vardır.

(Bilirkişi raporuna göre malların tapuTeferruat listesinde 2 adet olduğu belirtilmişse de1 adet mevcuttur. Makinaların uzun zamandır çalışmadığı, Ciddi bir bakıma ihtiyaç duydukları ve model yılının tespit edilemediği görülmüştür.)

Tapu Teferruat listesinde 2 adet forklift mevcut olsada teferruat listesinde olan bu mal mahalde bulunmamaktadır.

Adresi : Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi, 83230 Nolu Cadde No: 11 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 4.959,74 m2

İmar Durumu: Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi yapı adası içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti :

Arsa Değeri : 4959,74m2x4.000,00 TL/m2 =19.838.960,00 TL

İdare Binası İnşaat Değeri : 400 m2x4.000,00 TL/m2= 1.600.000,00 TL

Fabrika İnşaat Değeri : 3.300 m2x3.000,00 TL/m2= 9.900.000,00 TL

Sundurma Böl. İnş. Değeri : 300m2x 2.000,00 TL/m2=600.000,00 TL

Bekçi Kulübesi İnşaat Değeri : 40m2x2.000,00 TL/m2= 80.000,00 TL

Bahçe Çevre Duvarı Değeri : 300mtx500,00 TL/mt=150.000,00 TL

Saha Blokaj Beton Değeri : 500m2x400,00TL/ m2=200.000,00 TL

Menkullerin Toplam Değeri :1.765,500,00TL

TOPLAM DEĞERİ : 34.134.460,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Taşınmaz yönünden Muaf olmakla birlikte menkuller yönünden ihale bedelinin yüzdelik dilimine göre %20 KDV ye tabi

Kaydındaki Şerhler : 3402 Sy Kadastro Kanununun ek 1.maddesi gereği ada, parsel düzeltmesi şerhi bulunmaktadır.4562 Sy OSB Kanunu 97/c bendi gereğince Uygunluk Şartı Şerhi Bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:07

26/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01993854

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