İ L A N

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 1 adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile 12.03.2024 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks : 444 25 54

İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

Gerçek Kişiler İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Tebligat Adres Beyanı Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak. Tüzel Kişiler Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde noter tarafından onaylanmış imza sirküleri. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Tebligat Adres Beyanı Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

İstekliler istenen belgeleri 11.03.2024 Pazartesi günü, saat 17:30' a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No Tapu Bilgileri Nitelik Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat %3 KDV M² M² fiyatı Toplam Fiyat 1 Erenler Mahallesi, 13628 parsel Konut Alanı 1376,77 m² 7.000 ₺ 9.637.390,00 ₺ 290.000,00 ₺ -

Rahmi ŞENGÜL

Belediye Başkanı

Basın No: ILN01989887

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