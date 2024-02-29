T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/472 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA, KOYUNELİ MAH.
ADA NO : 185
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 172,92 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- JALE İLGEN-46192381060 -
2- MEHMET İLGEN-46216380246 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/472 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/09/2023
Basın No: ILN01992078
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