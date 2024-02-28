T.C. YIĞILCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/82
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Düzce ili, Yığılca ilçesi, Dibektaş köyü, 159 ada, 34 parsel sayılı25.00 m2taşınmaz hakkında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 maddesinden öngörülen şekilde askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|ŞEMSETTİN BARUT
|MALİYE HAZİNESİ YIĞILCA
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
DİBEKTAŞ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLĞİ TEMSİLCİSİ Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN01992437
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