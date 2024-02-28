TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5
Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 9 Aylık Diş Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/239742
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5
|b) Adresi
|:
|İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 SULTANGAZİ / İSTANBUL Sultangazi/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2129871100 - 2125222861
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 9 Aylık Diş Sarf Malzeme Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|147 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|1- Arnavutköy Devlet Hastanesi, 2- Bayrampaşa Devlet Hastanesi, 3- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5- Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 6- Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sağlık Tesislerinin yazılı talebi / Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb.) doğrultusunda istenilen miktarlar 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili sağlık tesislerinin depolarına peyder pey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Her türlü teslimat/iş ve işleyiş planlaması sözleşme son tarihi olarak 31/12/2024 tarihi esas alınacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedende dolayı geç imzalanması durumu da dahil olmak üzere sözleşme bitiş tarihi 31/12/2024'dir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|21.03.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 Sultangazi / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler yukarıda belirtilen yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda teklif etiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler – Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler kısmına beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi üzerine idareye sunacaktır.
|4.3.2.
|4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
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a) İstekliler; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 sayılı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri konulu Genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin Ürün Takip Sistemine kayıt bildirim işlemlerini yapılmış ve tamamlanmış olması gerekmektedir. Teklif edilen tüm ürünlerin ÜTS'de "kayıtlı" veya "sistemde tekil ürün var" durumunda olması gerekmektedir. İstekliler teklif ettiği cihazlara/kitlere ait ÜTS kayıt numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda belirtecek olup istenildiği takdirde kayıt belgelerini idareye sunacaktır.
b) Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
c) Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, enjektör, kartuş, forceps, klips, kablo, bağlantı tüpü vb. ürünlerin ÜTS numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
d) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
e) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğunu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve bu ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeleri de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup ilgili belgeleri ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.
f)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.
g) İstekliler tarafından, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma- bayii) olduklarına dair ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, ilgili kayıtlar/belgeler talep edilmesi halinde idaremize teslim edilecektir.
|4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
|1-Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sisteminden (ÜTS) takipleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin ÜTS kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya eki belgelere "ürün numarası (barkodu)" yazılmalıdır.
|4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|Katalog
Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtıcı katalog veya broşür vb. (CD ortamında) teknik dokümanların istenildiğinde idareye sunulacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir. İstenildiği takdire belge sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01992542
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