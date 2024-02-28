Örnek No:55*

T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ardış bucağı mevkii Mevkii, 2114 Ada, 85 Parsel, İstan ...

Adresi : Kurfallı Mah Ardıçbucağı Mevkii 2114 Ada, 85 Parsel 898,83 M2 Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 898,83 m2

İmar Durumu :Şile Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/11/2021 tarih E/11383 sayılı İmar durum yazısında Şile İlçe, Kurfallı mh. 2114 Ada, 85 Parsel sayılıtaşınmaz 17/12/2018 tastik tarihli 1/1000 ölçekli İsaköy Mah. Uygulama imar planında: kısmen "Tarımsal nitelikli alanda "kalmakta olup taşınmazın ifrazı yapılamaz denilmiştir.

Kıymeti : 1.348.245,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:47

25/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01992550

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