İ L A N
T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/702 Esas26/01/2024 Konu : ilan hkMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen SİNCAN ÇAĞLAYAN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyleilk ilan tarihinden itibaren6 ay içinde mahkememiz dosyasına bildirimde bulunması, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 48154636928
ADI SOYADI : SİNCAN ÇAĞLAYAN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : ZÜBEYDE
DOĞUM TARİHİ : 09/07/1964
DOĞUM YERİ : MUŞ
Basın No: ILN01992578
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