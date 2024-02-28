İ L A N

T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/702 Esas26/01/2024 Konu : ilan hkMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen SİNCAN ÇAĞLAYAN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyleilk ilan tarihinden itibaren6 ay içinde mahkememiz dosyasına bildirimde bulunması, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 48154636928

ADI SOYADI : SİNCAN ÇAĞLAYAN

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : ZÜBEYDE

DOĞUM TARİHİ : 09/07/1964

DOĞUM YERİ : MUŞ

Basın No: ILN01992578

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