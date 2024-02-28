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T.C. SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/683 Esas

Davacı Yasemin Türk tarafından Davalı Ahmet Türk aleyhineaçılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı adınailanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının kusurlu hareketleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin annesine, çocuklar için 2.000,00 er TL nafakaya karar verilmesini istemiştir.

İş Bu Evrakın Tebliğinden İtibaren 2 Haftalık Kesin Süre İçerisinde Cevap Dilekçesi Verebileceğiniz, Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Vermediğiniz Takdirde Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Vakaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılacağınız, Ayrıca Hmk.nun 131 Maddesi Uyarınca Cevap Dilekçesi Verildikten Sonra Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülemeyeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01992835

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