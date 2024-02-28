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KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/846 Esas

KARAR NO : 2024/77

Davacı HÜSEYİN ÇİVİT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Diyane Abdulkadir Sabah'ın tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; Kilis İli, Kilis Merkez İlçesi, Yeni Mahallesi/Köyü, Cilt No: 34, Hane No: 100, BSN: 64'te nüfusa kayıtlı, 63025424220 T.C. kimlik numaralı, Abdurrahman ve Zeynep oğlu, 15/08/1979 Kilis doğumlu Hüseyin ÇİVİT ile T.C. İçişleri Bakanlığı Kilis Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesi uyarınca 99119983694 yabancı kimlik numaralı, Tarık ve Resmiye kızı, 01/01/2002 İdlip doğumlu Diyane ABDULKADİR SABAH'ın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan 80,70 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL karar ve ilâm harcı olmak üzere toplam 508,30 TL harcın davalı Diyane ABDULKADİR SABAH' dan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle suçüstü ödeneğinden sarf edilen 870,00 TL 10 adet tebligat ücret, 5,25 TL 3 adet KEP-müzekkere ücreti, 13.201,00 TL 4 adet ilan ücreti olmak üzere toplam 14.076,25 TL yargılama giderinin davalı Diyane ABDULKADİR SABAH'dan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

4-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.

Gerekçeli kararın Teblig yerine geçmek üzere davalı Diyane Abdulkadir Sabah'a ilanen tebliğ olunur. 26/02/2024

Basın No: ILN01992895

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