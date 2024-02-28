T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/180 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; Fatih ilçesi, Hacı Hamza Mahallesi, 1298 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 1/4 maliki Mehmet kızı Asiye'ye ait iken gaip olması nedeniyle Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/06/1999 tarih ve 1999/417 esas 1999/607 karar sayılı kararıyla İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğini, kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurduğunu, açıklanan nedenlerle dava konusu taşınmazın 1/4 maliki Medeni Kanun'un 588.maddesi gereğince hazine adına tesciline, tapu kaydında bulunan takyidatların da kaldırılmasınına karar verilmesini talep etmiştir.

Gaipliğine karar verilmesi istenen Mehmet kızı Asiye hakkında bilgisi bulunanların duruşmanın atılı bulunduğu 07/03/2024 günü saat 10:30'e kadar bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2022/180 ESAS, (ESKİ ESASI 2017/141) sayılı dava dosyasına gerekli bilgi vermeleri aksi takdirde Mehmet kızı Asiye'nin gaipliğine ve Fatih ilçesi, Hacı Hamza Mahallesi, 1298 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği T.M.K. 'nun 33. Maddesi uyarınca 2. Kez ilan olunur. 21/02/2024

Basın No: ILN01992633

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