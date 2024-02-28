T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/609 Esas 06/12/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül Mahallesi, Paşabakkal sokağında bulunan 589 ada, 8 parsel sayılı 39,50-m² sahalı taşınmazın malikler ispro oğlu Nicola Lemonidi, Nicola oğlu Ramilo Lemonidi, Nicola oğlu Glatia Lemonidi, Yani oğlu Yorgi, Dimitri oğulları Yani Smirneos, Yorgi Smirneos, Stamati Smirneoas, Konstantin (Keço) Simirneoas ve kızı Olga Fengara, Romilo N.Lemonidi, Galatea Lemonidi'nin kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.10.2012 tarih, 2012/189 E., 2012/1425 K. sayılı kararı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül Mahallesi, Paşabakkal sokağında bulunan 589 ada, 8 parsel sayılı 39,50-m² sahalı taşınmazın maliklerispro oğlu Nicola Lemonidi, Nicola oğlu Ramilo Lemonidi, Nicola oğlu Glatia Lemonidi, Yani oğlu Yorgi, Dimitri oğulları Yani Smirneos, Yorgi Smirneos, Stamati Smirneoas, Konstantin (Keço) Simirneoas ve kızı Olga Fengara, Romilo N.Lemonidi, Galatea Lemonidi'yi tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/609 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.06/12/2023

Basın No: ILN01992092

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