T.C.

ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/357 Esas

KARAR NO : 2023/38

Sanığın Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli ilamı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilen Halit ve Ürkiye kızı, 20/12/1990 Osmaniye doğumlu Meryem ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C.Savcısının istinaf talepli 18/01/2023 ve 19/03/2023 tarihli müzekkereleri tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin ve C.Savcısının istinaf talebinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01992087

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