Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ
2023/57 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.000.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet 1 ADET ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ 1 ADET ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ GE HEALTHCARE MARKA İNNOVA 3100 SP2.2-9 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:06
27/02/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN01992711
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