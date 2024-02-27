Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2023/57 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.000.000,00 1 Adet Taşınır 1 Adet 1 ADET ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ 1 ADET ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ GE HEALTHCARE MARKA İNNOVA 3100 SP2.2-9 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:06

27/02/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01992711

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