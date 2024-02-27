T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2021/99 Esas
KARAR NO : 2021/576
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2021 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince cezası ile cezalandırılması için davaaçılan Mustafa ve Güler oğlu, 26/07/1971 doğumlu, Erzincan, Kemah, Kayabaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı BAKİ YILDIZAYDIN hakkında beraat kararı verilmiş olup,
DUEX ET CIE YETKİLİSİ ! Yann-Gilbert LEVASSEUR 1483 , Route de Paris
76520 Frangueville Saint-Pierre- Fransa adresinde ikamet eden katılanın yurt dışındaki
adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal edilmesi nedeniyle tebliğ edilememiş olmakla, tüm
aramalara rağmen bulunup karar kendisine tebliğ edilemediğinden
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın
yapan 50.000 üstü bir gazetede ve Genel İnternet haber Sitesinde bir defaya mahsus İLANEN
TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.02.2024
Basın No: ILN01992091
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