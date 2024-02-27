T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/99 Esas

KARAR NO : 2021/576

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2021 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince cezası ile cezalandırılması için davaaçılan Mustafa ve Güler oğlu, 26/07/1971 doğumlu, Erzincan, Kemah, Kayabaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı BAKİ YILDIZAYDIN hakkında beraat kararı verilmiş olup,

DUEX ET CIE YETKİLİSİ ! Yann-Gilbert LEVASSEUR 1483 , Route de Paris

76520 Frangueville Saint-Pierre- Fransa adresinde ikamet eden katılanın yurt dışındaki

adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal edilmesi nedeniyle tebliğ edilememiş olmakla, tüm

aramalara rağmen bulunup karar kendisine tebliğ edilemediğinden

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın

yapan 50.000 üstü bir gazetede ve Genel İnternet haber Sitesinde bir defaya mahsus İLANEN

TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.02.2024

Basın No: ILN01992091

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