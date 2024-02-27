ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1619
|KışlaKÖYÜ
|Cali Köyü
|205
|29
|Tarla
|1.945,85 m²
|Nafia Özkan, Yakup Güneş, Hanife Güneş, Raci Güneş, Kamil Güneş, Hakkı Güneş, Rıza Güneş, Nail Güneş, Hacer Mutlu, Gülseren Ece, Tahir Güneş, Nezaket Güneş, Celal Aydemir, Hasan Aydemir, Fernas Bozkuş, Binnaz Yiğit, Recep Günay, Mereyem Ece, Mustafa Gunay, Ayşe Güneş, Hacer Ergün, Nerman Ceylan
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1639
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|1
|Tarla
|533,23M²
|Hanım Camcı, Ali Tekinalp
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1616
|Kışla Köyü
|Cali Köyü
|205
|28
|Tarla
|6.629,53²
|Baki Açıkgöz, Zekiye Açıkgöz, Ramazan Açıkgöz, Osman Açıkgöz, Nihat Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, Nilüfer Boyacı, Nilgül Öztürk, Nursel Açıkgöz, Döndü Ovaz, Nurten Açıkgöz, Songül Açıkgöz, Hüseyin Açıkgöz, Emine Açıkgöz, Hamide Açıkgöz Çeçen, Sebahattin Açıkgöz, Mehmet Açıkgöz
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1606
|Kışla Köyü
|Meşelik
|207
|2
|Tarla
|489,01m²
|Mustafa Güneş, Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Rıfat Güneş, Mürvet Coşkun
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1656
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|3
|Tarla
|766,15m²
|Ramazan Çapkın, Hüseyin Çapkın, Rukiye Kara, Yaşare Kara, Hasan Çapkın, Nuri Çapkın, Yadikar Çapkın, Naziker Güzelöz, Soner Çapkın, Songül Çapkın
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1723
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|5
|Tarla
|1.880,m²
|Fatma Aydın, Şaban Kara, Mustafa Kara, Asiye Cengiz, Ali Kara
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1623
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|18
|Tarla
|2.601,62m²
|Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay, Ayşe Aslan, Hatice Özkan, Gülseren Karalıoğlu
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1603
|Kışla Köylü
|Değirmen Karşısı
|162
|9
|Tarla
|5.422.15m²
|Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|"
|2023/1499
|Çayır Köyü
|Sıra Meşeler
|271
|18
|Tarla
|3.367,45m²
|Mehmet Demir
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş
|"
|2023/1506
|Çayır Köyü
|Koca Düz
|108
|12
|Tarla
|125,14m²
|Hasan Çelik
|"
|"
|2023/1509
|Çayır Köyü
|Sıra Meşeler
|271
|22
|Tarla
|1.453,57m²
|Miyesser Başoğul
|"
|2023/1516
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|7
|Tarla
|2.329.67m²
|Bahri Çelik
|2023/1519
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|8
|Tarla
|2.559.08m²
|Ünal Çelik
|2023/1523
|Çayır Köyü
|Köklük
|267
|2
|Tarla
|1.291,76m²
|Nazım Özkan, Kasım Özkan, Havva Özkan, Nazif Özkan, İsmail Özkan, Yılmaz Özkan,
|2023/1526
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|10
|Tarla
|4.736,13m²
|Murat Çakar
|2023/1529
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|3
|Tarla
|6.387,27m²
|Celalettin Kapucu, Selahattin Kapucu
|2023/1530
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|2
|Tarla
|5.950,63m²
|İlyas Kapucu
|2023/1533
|Çayır Köyü
|Sıra Meşeler
|271
|35
|Tarla
|1.223,73m²
|Havva Demir, Türkan Sarıkaya, Engin Demir, Sezgin Demir
|2023/1536
|Çayır Köyü
|Ahlat Çayırı
|153
|18
|Tarla
|322,82m²
|Hasan Çakar
|2023/1539
|Çayır Köyü
|Köklük
|267
|3
|Tarla
|1.526.19m²
|Hüseyin Başoğul, Celil Başoğul, Halil Başoğul, İsmail Başoğul
|2023/1546
|Çayır Köyü
|Kestanelik
|138
|13
|Tarla
|1.417,93m²
|Cemal Özdemir,mesut Özdemir, Mehmet Özdemir, Cemile Demir, Celal Özdemir, Melahat Kurt, Kadriye Dindar, Hatice Özdemir
|2023/1549
|Çayır Köyü
|Koca Düz
|108
|14
|Tarla
|144,76m²
|Mehtap Kulaklı, Serap Ünal, Murat Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Vedat Yıldırım, Havva Yıldırım
|2023/1553
|Çayır Köyü
|Koca Düz
|108
|13
|Tarla
|172,24m²
|Cevat Yıldırım
|2023/1556
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|15
|Tarla
|581,67m²
|Hayri Afşar, Engin Afşar
|2023/1559
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|13
|Tarla
|1.570,87m²
|Zeynep Süzer, Hatice Yaşa, Fatma Öztürk, Safiye Kaptan, Hayriye Çapkın, Nafiye Üstünol
|2023/1566
|Çayır Köyü
|Kestanelik
|138
|15
|Tarla
|914,33m²
|Ali Özdemir
|2023/1569
|Çayır Köyü
|Kestanelik
|138
|16
|Tarla
|789,89m²
|Aynur Çokan, Havva Özkan, Azime Yılman, Abdurrahman Biçer, Hayriye Bayram, Hatice Biçer, Hatice Biçer, Çiğdem Biçer
|2023/1573
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|30
|Tarla
|1.531,43m²
|Sadık Uzan
|2023/1589
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|17
|Tarla
|2.794,23m²
|Engin Mutlu
|2023/1593
|Kışla Köyü
|Bolat
|188
|1
|Tarla
|2.161,72m²
|Hanım Ece
|2023/1609
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|6
|Tarla
|3,550,40m²
|Azime Alacı, Aliye Duran, Fatma Ünlütürk, Gülşen Kolay,müzeyyen Alacı, Bayram Güneş
|2023/1613
|Kışla Köyü
|Meşelik
|207
|1
|Tarla
|921,04m²
|Mehmet Gümüş
|2023/1626
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|19
|Tarla
|4.361.30m²
|Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun
|2023/1629
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|21
|Tarla
|3.625.61m²
|Nurettin Uzan, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Recep Uzan, Şevket Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun
|2023/1723
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|5
|Tarla
|1.880,31m²
|Fatma Aydın, Şaban Kara, Mustafa Kara,asiye Cengiz, Ali Kara
|2023/1709
|Kışla Köyü
|Cali Köyü
|206
|6
|Tarla
|1.965,57m²
|Rıfat Güneş, Nustafa Güneş, Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Mürvet Coşkun
|2023/1576
|Kışla Köyü
|Cali Köyü
|205
|30
|Tarla
|2.496,18m²
|Rıfat Güneş, Mustafa Güneş Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Mürvet Coşkun,
|2023/1579
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|12
|Tarla
|2.384,40
|Mehmet Süzer, Eşref Süzer
|2023/1583
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|16
|Tarla
|742,11m²
|Mehmet Bircan
|2023/1586
|Kışla Köyü
|Köyiçi
|158
|3
|Tarla
|375,99m²
|Mehmet Güneş,dursun Güneş,hüdaverdi Güneş, Cemile Güneş, Kenan Güneş,hanım Güneş, Güllü Güneş, Gülfer Güneş, Fatma Aktaş, Aygül Taşkın, Sultan Güneş
|2023/1630
|Kışla Köyü
|Meşelik
|207
|3
|Kagir Garaj Ve Bahçesi
|364,33m²
|Yakup Güneş
|2023/1633
|Kışla Köyü
|Dere Tarla
|208
|1
|Tarla
|1.595,54m²
|Hüseyin Güneş, Nazif Güneş, Nazım Güneş, Kazım Güneş, Behçet Güneş, Feride Güneş, Cevdet Güneş, Nevzat Güneş
|2023/1636
|Kışla Köyü
|Bentaltı
|192
|1
|Tarla
|1.523.34m²
|Selahattin Kömür, Yusuf Kömür
|2023/1646
|Kışla Köyü
|Köyiçi
|158
|4
|Tarla
|370,11m²
|Recep Uzan, Nurettin Uzan, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun,selma Uzun
|2023/1649
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|37
|Tarla
|523,55m²
|Kamil Öztürk, Kemal Öztürk, Armağan Öztürk,hüseyin Öztürk, Hasan Öztürk,ersin Öztürk
|2023/1653
|Kışla Köyü
|Türbe
|116
|7
|Tarla
|7.954.96m²
|Azime Çıtak, Nurşen Demir, Fatma Aydıner, Gülcan Bircan, Hayriye Kolay
|2023/1659
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|60
|Tarla
|3.735.74m²
|Dursun Afşar
|2023/1663
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|12
|Tarla
|1.394,04m²
|Sadık Kerim Uzan
|2023/1666
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|34
|Tarla
|6.811.70m²
|Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Recep Süzer,eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Satı Akcan, Mecit Akcan, Ercan Akcan, Bayram Akcan, Fatma Uslu, Neriman Yavuzhan, Yusuf Süzer, Hüseyin Aydoğmuş
|2023/1669
|Kışla Köyü
|Türbe
|119
|3
|Kagir Ahır Ve Bahçesi
|6.382.35m²
|Mehmet Ali Öztürk, Emine Öğredici
|2023/1673
|Kışla Köyü
|Köyiçi
|158
|5
|Tarla
|1.309,18m²
|Eşref Manay, Kamil Manay
|2023/1693
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|15
|Tarla
|1,013,34m²
|Şefika Akdemir, Cemile Karakuzu, İsmail Akdemir, Ekrem Akdemir, Rahime Durak, Mustafa Akdemir,nazife Çakmak
|2023/1696
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|16
|Tarla
|2.517,45m²
|Vahide Acar
|2023/1703
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|13
|Tarla
|1.321,70m²
|Durkadın Akdemir
|2023/1719
|Kışla Köyü
|Türbe
|119
|12
|Tarla
|2.663,59m²
|Hüseyin Kolay
|2023/1496
|Çayır Köyü
|Sıra Meşeler
|271
|16
|Tarla
|1.322,03m²
|Fatma Demir, Hamide Tekinalp
|2023/1689
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|36
|Tarla
|709,89m²
|Hayr, Öztürk, Rıza Öztürk, Mustafa Öztürk
|2023/1603
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|9
|Tarla
|5.422.15m²
|Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay
|2023/1623
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|18
|Tarla
|2.601,62m²
|Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Ayşe Aslan, Hatice Özkan, Gülseren Karalığolu
|2023/1593
|Kışla Köyü
|Bolat
|188
|1
|Tarla
|2.161,72m²
|Hanım Ece
|2023/1730
|Yukarıdere Köyü
|Karaağaçlık
|121
|36
|Tarla
|1.732,44m²
|İsmail Burgucu, Hanım Burgucu, Mevlüt Burgucu, Eşref Burgucu
|2023/1726
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|4
|Tarla
|1.246,18m²
|Hayri Kara
|2023/1729
|Yukarıdere Köyü
|Karaağaçlık
|121
|35
|Tarla
|1.943,94
|Behice Aydın
|2023/1713
|Kışla Köyü
|Türbe
|119
|5
|Tarla
|1.899,35m²
|Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir,ismail Özdemi,Hayrullah Özdemir
|2023/1716
|Kışla Köyü
|Türbe
|119
|13
|Tarla
|8.373,30m²
|Şinasi Özcan
|2023/1706
|Çayır Köyü
|Koca Bostan
|109
|18
|Bahçe
|33.16m²
|Hamide Tekinalp
|2023/1513
|Çayır Köyü
|Sıra Meşeler
|271
|23
|Tarla
|1.144,81m²
|Kevser Tekinalp
|2023/1643
|Kışla Köyü
|Köyiçi
|158
|6
|Tarla
|3.060,38m²
|Murat Yaşar Demirkoparan
|2023/1656
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|162
|3
|Tarla
|766,15m²
|Ramazan Çapkın, Hüseyin Çapkın, Rukiye Kara, Yaşare Kara, Hasan Çapkın, Nuri Çapkın, Yadikar Çapkın, Naziker Güzelöz, Soner Çapkın, Songül Çapkın
|2023/1676
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|38
|Tarla
|2.728,97m²
|Engin Afşar, Hayri Afşar
|2023/1683
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|187
|3
|Tarla
|288,15m²
|Sabire Kara, Keramettin Kara, Hayriye Yılmaz, Aydın Kara, Güngör Kara, Ayfer Köktürk, Nilifer Çapkın, Şahizar Kumbas
|2023/1690
|Çayır Köyü
|Değirmen Yanı
|119
|11
|Kargir İki Katlı Ev Ve Kargir Samanlık Ve Tarlası
|3.490,32m²
|Hüsnü Tutar
|2023/1699
|Kışla Köyü
|Olukbaşı
|120
|14
|Tarla
|1.137.85m²
|Bahattin Duran, Kemal Duran, Mustafa Duran Malik Duran Nurhan Duran, Orhan Duran Yeter Taşkın
|2023/1686
|Kışla Köyü
|Karaağaç Tarlası
|112
|1
|Tarla
|2.326,18m²
|Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Mehmet Bircan, Yaşabey Bircan, Gülay Ünlütürk, Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş, Recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Hacer Akçelebi, Fatma Çelebi, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Özcan, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, Mehmet Kara, Hasan Solmaz, Recep Şen, Ahmet Şen, Rahime Akyol, Emine Manay Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Yüksel Şen, Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Şeker, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Zeki Ünlütürk, Bilal Ünlütürk,hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun, Fatma Bulut, Safiye Şen,Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sabire Ünlütürk,fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürkbayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk, Hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedemen, Çetin Ünlütürk, Aydın Ünlütürk, Ramazan Ünlütürk, İsmail Şen, Mevlüt Şen, Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir, İsmail Özdemir, Hayrullah Özdemir, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vasfiye Baloğlu
|2023/1679
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|35
|Tarla
|13.334,50
|Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş, Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Mehmet Bircan, Recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Hacer Akçelebi, Fatime Çelebi, Gülay Ünltürk,,Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Ünlütürk, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, Mehmet Kara, Hasan Solmaz, Rahime Akyol, Emine Manay, Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Recep Şen, Ahmet Şen, Yüksel Şen, :Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen, Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Keser, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Zeki Ünlütürk, Bilal Ünlütürk, Hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, Abdurrahman Uzan, EŞref Uzan, Sabire Ünlütürk, Fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürk, Bayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk, Hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedemen, Çetin Ünlütürk, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vasfiye Baloğlu
|2023/1563
|Kışla Köyü
|Türbe
|119
|1
|Tarla
|1.054,11m²
|Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş,recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Özcan, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, MehmetKara,mehmet Bircan, Yaşabey Bircan, Hacer Akçelebi, Fatime Akçelebi, Gülay Ünlütürk, Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Hasan Solmaz, Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Rahime Akyol, Emine Manay, Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Recep Şen, Ahmet Şen, Yüksel Şen, Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen, Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Keser, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Bilal Ünlütürk, Hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sabire Ünlütürk, Fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürk, Bayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk,hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedeman, Çetin Ünlütürk, Aydın Ünlütürk, Ramazan Ünlütürk, İsmail Şen, Mevlüt Şen, Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir, İsmail Özdemir, Hayrullah Özdemir, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vazsfiye Baloğlu
|2023/1660
|Kışla Köyü
|Ahmatlı
|109
|58
|2.709,50m²
|Tarla
|Rıza Öztürk, Hayri Öztürk, Mustafa Öztürk, Kamil Öztürk, Kemal Öztürk, Hüseyin Afşar, Zeynep Musluer, Kadriye Kocaağa, Hatice Kahraman, Fatma Solmaz, Armağan Öztürk, Hüseyin Öztürk, Hasan Öztürk, Ersin Öztürk
|2023/1599
|Kışla Köyü
|Değirmen Karşısı
|187
|4
|128,68m²
|Bahçe
|Mehmet Ece
Basın No: ILN01989960
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