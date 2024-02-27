T.C.
ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2021/357 Esas
KARAR NO : 2023/38
Sanığın Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli ilamı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilen Halit ve Ürkiye kızı, 20/12/1990 Osmaniye doğumlu Meryem ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C.Savcısının istinaf talepli 18/01/2023 ve 19/03/2023 tarihli müzekkereleri tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin ve C.Savcısının istinaf talebinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01992087
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