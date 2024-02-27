T.C.

ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2022/614

KARAR NO : 2023/288

Sanığın Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK'nın 141/1 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen Cemal ve Emine oğlu, 03/09/1972 Karataş doğumlu Ercan BENEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01992093

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