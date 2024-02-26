ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1619 KışlaKÖYÜ Cali Köyü 205 29 Tarla 1.945,85 m² Nafia Özkan, Yakup Güneş, Hanife Güneş, Raci Güneş, Kamil Güneş, Hakkı Güneş, Rıza Güneş, Nail Güneş, Hacer Mutlu, Gülseren Ece, Tahir Güneş, Nezaket Güneş, Celal Aydemir, Hasan Aydemir, Fernas Bozkuş, Binnaz Yiğit, Recep Günay, Mereyem Ece, Mustafa Gunay, Ayşe Güneş, Hacer Ergün, Nerman Ceylan Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1639 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 1 Tarla 533,23M² Hanım Camcı, Ali Tekinalp Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1616 Kışla Köyü Cali Köyü 205 28 Tarla 6.629,53² Baki Açıkgöz, Zekiye Açıkgöz, Ramazan Açıkgöz, Osman Açıkgöz, Nihat Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, Nilüfer Boyacı, Nilgül Öztürk, Nursel Açıkgöz, Döndü Ovaz, Nurten Açıkgöz, Songül Açıkgöz, Hüseyin Açıkgöz, Emine Açıkgöz, Hamide Açıkgöz Çeçen, Sebahattin Açıkgöz, Mehmet Açıkgöz Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1606 Kışla Köyü Meşelik 207 2 Tarla 489,01m² Mustafa Güneş, Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Rıfat Güneş, Mürvet Coşkun Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1656 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 3 Tarla 766,15m² Ramazan Çapkın, Hüseyin Çapkın, Rukiye Kara, Yaşare Kara, Hasan Çapkın, Nuri Çapkın, Yadikar Çapkın, Naziker Güzelöz, Soner Çapkın, Songül Çapkın Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1723 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 5 Tarla 1.880,m² Fatma Aydın, Şaban Kara, Mustafa Kara, Asiye Cengiz, Ali Kara Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1623 Kışla Köyü Olukbaşı 120 18 Tarla 2.601,62m² Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay, Ayşe Aslan, Hatice Özkan, Gülseren Karalıoğlu Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1603 Kışla Köylü Değirmen Karşısı 162 9 Tarla 5.422.15m² Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. "

2023/1499 Çayır Köyü Sıra Meşeler 271 18 Tarla 3.367,45m² Mehmet Demir Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş "

2023/1506 Çayır Köyü Koca Düz 108 12 Tarla 125,14m² Hasan Çelik " "

2023/1509 Çayır Köyü Sıra Meşeler 271 22 Tarla 1.453,57m² Miyesser Başoğul "

2023/1516 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 7 Tarla 2.329.67m² Bahri Çelik

2023/1519 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 8 Tarla 2.559.08m² Ünal Çelik

2023/1523 Çayır Köyü Köklük 267 2 Tarla 1.291,76m² Nazım Özkan, Kasım Özkan, Havva Özkan, Nazif Özkan, İsmail Özkan, Yılmaz Özkan,

2023/1526 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 10 Tarla 4.736,13m² Murat Çakar

2023/1529 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 3 Tarla 6.387,27m² Celalettin Kapucu, Selahattin Kapucu

2023/1530 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 2 Tarla 5.950,63m² İlyas Kapucu

2023/1533 Çayır Köyü Sıra Meşeler 271 35 Tarla 1.223,73m² Havva Demir, Türkan Sarıkaya, Engin Demir, Sezgin Demir

2023/1536 Çayır Köyü Ahlat Çayırı 153 18 Tarla 322,82m² Hasan Çakar

2023/1539 Çayır Köyü Köklük 267 3 Tarla 1.526.19m² Hüseyin Başoğul, Celil Başoğul, Halil Başoğul, İsmail Başoğul

2023/1546 Çayır Köyü Kestanelik 138 13 Tarla 1.417,93m² Cemal Özdemir,mesut Özdemir, Mehmet Özdemir, Cemile Demir, Celal Özdemir, Melahat Kurt, Kadriye Dindar, Hatice Özdemir

2023/1549 Çayır Köyü Koca Düz 108 14 Tarla 144,76m² Mehtap Kulaklı, Serap Ünal, Murat Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Vedat Yıldırım, Havva Yıldırım

2023/1553 Çayır Köyü Koca Düz 108 13 Tarla 172,24m² Cevat Yıldırım

2023/1556 Kışla Köyü Türbe 116 15 Tarla 581,67m² Hayri Afşar, Engin Afşar

2023/1559 Kışla Köyü Türbe 116 13 Tarla 1.570,87m² Zeynep Süzer, Hatice Yaşa, Fatma Öztürk, Safiye Kaptan, Hayriye Çapkın, Nafiye Üstünol

2023/1566 Çayır Köyü Kestanelik 138 15 Tarla 914,33m² Ali Özdemir

2023/1569 Çayır Köyü Kestanelik 138 16 Tarla 789,89m² Aynur Çokan, Havva Özkan, Azime Yılman, Abdurrahman Biçer, Hayriye Bayram, Hatice Biçer, Hatice Biçer, Çiğdem Biçer

2023/1573 Kışla Köyü Ahmatlı 109 30 Tarla 1.531,43m² Sadık Uzan

2023/1589 Kışla Köyü Olukbaşı 120 17 Tarla 2.794,23m² Engin Mutlu

2023/1593 Kışla Köyü Bolat 188 1 Tarla 2.161,72m² Hanım Ece

2023/1609 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 6 Tarla 3,550,40m² Azime Alacı, Aliye Duran, Fatma Ünlütürk, Gülşen Kolay,müzeyyen Alacı, Bayram Güneş

2023/1613 Kışla Köyü Meşelik 207 1 Tarla 921,04m² Mehmet Gümüş

2023/1626 Kışla Köyü Olukbaşı 120 19 Tarla 4.361.30m² Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun

2023/1629 Kışla Köyü Türbe 116 21 Tarla 3.625.61m² Nurettin Uzan, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Recep Uzan, Şevket Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun

2023/1723 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 5 Tarla 1.880,31m² Fatma Aydın, Şaban Kara, Mustafa Kara,asiye Cengiz, Ali Kara

2023/1709 Kışla Köyü Cali Köyü 206 6 Tarla 1.965,57m² Rıfat Güneş, Nustafa Güneş, Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Mürvet Coşkun

2023/1576 Kışla Köyü Cali Köyü 205 30 Tarla 2.496,18m² Rıfat Güneş, Mustafa Güneş Fatma Güneş, Hüseyin Güneş, Mürvet Coşkun,

2023/1579 Kışla Köyü Türbe 116 12 Tarla 2.384,40 Mehmet Süzer, Eşref Süzer

2023/1583 Kışla Köyü Türbe 116 16 Tarla 742,11m² Mehmet Bircan

2023/1586 Kışla Köyü Köyiçi 158 3 Tarla 375,99m² Mehmet Güneş,dursun Güneş,hüdaverdi Güneş, Cemile Güneş, Kenan Güneş,hanım Güneş, Güllü Güneş, Gülfer Güneş, Fatma Aktaş, Aygül Taşkın, Sultan Güneş

2023/1630 Kışla Köyü Meşelik 207 3 Kagir Garaj Ve Bahçesi 364,33m² Yakup Güneş

2023/1633 Kışla Köyü Dere Tarla 208 1 Tarla 1.595,54m² Hüseyin Güneş, Nazif Güneş, Nazım Güneş, Kazım Güneş, Behçet Güneş, Feride Güneş, Cevdet Güneş, Nevzat Güneş

2023/1636 Kışla Köyü Bentaltı 192 1 Tarla 1.523.34m² Selahattin Kömür, Yusuf Kömür

2023/1646 Kışla Köyü Köyiçi 158 4 Tarla 370,11m² Recep Uzan, Nurettin Uzan, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun,selma Uzun

2023/1649 Kışla Köyü Ahmatlı 109 37 Tarla 523,55m² Kamil Öztürk, Kemal Öztürk, Armağan Öztürk,hüseyin Öztürk, Hasan Öztürk,ersin Öztürk

2023/1653 Kışla Köyü Türbe 116 7 Tarla 7.954.96m² Azime Çıtak, Nurşen Demir, Fatma Aydıner, Gülcan Bircan, Hayriye Kolay

2023/1659 Kışla Köyü Ahmatlı 109 60 Tarla 3.735.74m² Dursun Afşar

2023/1663 Kışla Köyü Olukbaşı 120 12 Tarla 1.394,04m² Sadık Kerim Uzan

2023/1666 Kışla Köyü Ahmatlı 109 34 Tarla 6.811.70m² Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Recep Süzer,eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Satı Akcan, Mecit Akcan, Ercan Akcan, Bayram Akcan, Fatma Uslu, Neriman Yavuzhan, Yusuf Süzer, Hüseyin Aydoğmuş

2023/1669 Kışla Köyü Türbe 119 3 Kagir Ahır Ve Bahçesi 6.382.35m² Mehmet Ali Öztürk, Emine Öğredici

2023/1673 Kışla Köyü Köyiçi 158 5 Tarla 1.309,18m² Eşref Manay, Kamil Manay

2023/1693 Kışla Köyü Olukbaşı 120 15 Tarla 1,013,34m² Şefika Akdemir, Cemile Karakuzu, İsmail Akdemir, Ekrem Akdemir, Rahime Durak, Mustafa Akdemir,nazife Çakmak

2023/1696 Kışla Köyü Olukbaşı 120 16 Tarla 2.517,45m² Vahide Acar

2023/1703 Kışla Köyü Olukbaşı 120 13 Tarla 1.321,70m² Durkadın Akdemir

2023/1719 Kışla Köyü Türbe 119 12 Tarla 2.663,59m² Hüseyin Kolay

2023/1496 Çayır Köyü Sıra Meşeler 271 16 Tarla 1.322,03m² Fatma Demir, Hamide Tekinalp

2023/1689 Kışla Köyü Ahmatlı 109 36 Tarla 709,89m² Hayr, Öztürk, Rıza Öztürk, Mustafa Öztürk

2023/1603 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 9 Tarla 5.422.15m² Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Adem Kolay

2023/1623 Kışla Köyü Olukbaşı 120 18 Tarla 2.601,62m² Zülfiye Kolay, Muhammet Kolay, Ayşe Aslan, Hatice Özkan, Gülseren Karalığolu

2023/1593 Kışla Köyü Bolat 188 1 Tarla 2.161,72m² Hanım Ece

2023/1730 Yukarıdere Köyü Karaağaçlık 121 36 Tarla 1.732,44m² İsmail Burgucu, Hanım Burgucu, Mevlüt Burgucu, Eşref Burgucu

2023/1726 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 4 Tarla 1.246,18m² Hayri Kara

2023/1729 Yukarıdere Köyü Karaağaçlık 121 35 Tarla 1.943,94 Behice Aydın

2023/1713 Kışla Köyü Türbe 119 5 Tarla 1.899,35m² Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir,ismail Özdemi,Hayrullah Özdemir

2023/1716 Kışla Köyü Türbe 119 13 Tarla 8.373,30m² Şinasi Özcan

2023/1706 Çayır Köyü Koca Bostan 109 18 Bahçe 33.16m² Hamide Tekinalp

2023/1513 Çayır Köyü Sıra Meşeler 271 23 Tarla 1.144,81m² Kevser Tekinalp

2023/1643 Kışla Köyü Köyiçi 158 6 Tarla 3.060,38m² Murat Yaşar Demirkoparan

2023/1656 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 162 3 Tarla 766,15m² Ramazan Çapkın, Hüseyin Çapkın, Rukiye Kara, Yaşare Kara, Hasan Çapkın, Nuri Çapkın, Yadikar Çapkın, Naziker Güzelöz, Soner Çapkın, Songül Çapkın

2023/1676 Kışla Köyü Ahmatlı 109 38 Tarla 2.728,97m² Engin Afşar, Hayri Afşar

2023/1683 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 187 3 Tarla 288,15m² Sabire Kara, Keramettin Kara, Hayriye Yılmaz, Aydın Kara, Güngör Kara, Ayfer Köktürk, Nilifer Çapkın, Şahizar Kumbas

2023/1690 Çayır Köyü Değirmen Yanı 119 11 Kargir İki Katlı Ev Ve Kargir Samanlık Ve Tarlası 3.490,32m² Hüsnü Tutar

2023/1699 Kışla Köyü Olukbaşı 120 14 Tarla 1.137.85m² Bahattin Duran, Kemal Duran, Mustafa Duran Malik Duran Nurhan Duran, Orhan Duran Yeter Taşkın

2023/1686 Kışla Köyü Karaağaç Tarlası 112 1 Tarla 2.326,18m² Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Mehmet Bircan, Yaşabey Bircan, Gülay Ünlütürk, Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş, Recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Hacer Akçelebi, Fatma Çelebi, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Özcan, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, Mehmet Kara, Hasan Solmaz, Recep Şen, Ahmet Şen, Rahime Akyol, Emine Manay Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Yüksel Şen, Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Şeker, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Zeki Ünlütürk, Bilal Ünlütürk,hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun, Fatma Bulut, Safiye Şen,Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sabire Ünlütürk,fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürkbayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk, Hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedemen, Çetin Ünlütürk, Aydın Ünlütürk, Ramazan Ünlütürk, İsmail Şen, Mevlüt Şen, Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir, İsmail Özdemir, Hayrullah Özdemir, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vasfiye Baloğlu

2023/1679 Kışla Köyü Ahmatlı 109 35 Tarla 13.334,50 Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş, Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Mehmet Bircan, Recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Hacer Akçelebi, Fatime Çelebi, Gülay Ünltürk,,Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Ünlütürk, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, Mehmet Kara, Hasan Solmaz, Rahime Akyol, Emine Manay, Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Recep Şen, Ahmet Şen, Yüksel Şen, :Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen, Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Keser, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Zeki Ünlütürk, Bilal Ünlütürk, Hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, Abdurrahman Uzan, EŞref Uzan, Sabire Ünlütürk, Fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürk, Bayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk, Hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedemen, Çetin Ünlütürk, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vasfiye Baloğlu

2023/1563 Kışla Köyü Türbe 119 1 Tarla 1.054,11m² Hayri Süzer, Mehmet Süzer, Eşref Süzer, Hayriye Çapkın, Ali Çapkın, Durcan Baş,recep Uzan, Nurettin Uzan, Sadık Uzan, Hüseyin Uzan, Durkadın Akdemir, Zeynep Ünlütürk, Selahattin Ünlütürk, Hasbi Ünlütürk, Metin Ünlütürk, Nevzat Özcan, Selahattin Kolay, Hüseyin Kolay, Ahmet Kara, MehmetKara,mehmet Bircan, Yaşabey Bircan, Hacer Akçelebi, Fatime Akçelebi, Gülay Ünlütürk, Nurdan Buruş, Ali Ünlütürk, Hasan Solmaz, Eşref Manay, Kamil Manay, Ahmet Manay, Mehmet Demirkesen, Rahime Akyol, Emine Manay, Havva Özkan, Fikriye Öcebeoğlu, Ali Şen, Emine Şen, Hasan Şen, Hüseyin Şen, Mehmet Şen, Köksal Şen, Recep Şen, Ahmet Şen, Yüksel Şen, Nazife Şen, Şengül İncebacak, Cengiz Şen, Cemile Gören, Muzaffer Keser, Recep Keser, Hayriye Süzer, Kadir Cemal Keser, Sevim Koşar, Mehmet Ali Öztürk, Ahmet Ali Öztürk, İsmail Öztürk, Sevim Öztürk, Bilal Ünlütürk, Hayatin Ünlütürk, Şevket Uzun, Necati Uzun, İsmet Uzun, Seyhan Uzun, Selma Uzun, Fatma Bulut, Safiye Şen, Hatice Öztürk, Mehmet Uzan, Amir Uzan, Abdurrahman Uzan, Eşref Uzan, Sabire Ünlütürk, Fatma Uzan, Hayriye Kartal, Kıymet Köse, Nimet Ünlütürk, Döndü Ece, Meryem Tükenmez, Nergül Ünlütürk, Bayram Ece, Güldane Ece, Gülistan Ünlütürk,hayrettin Ünlütürk, Sermi Çorak, Celal Ünlütürk, Hatice Dedeman, Çetin Ünlütürk, Aydın Ünlütürk, Ramazan Ünlütürk, İsmail Şen, Mevlüt Şen, Selim Özdemir, Abtulkadir Özdemir, İsmail Özdemir, Hayrullah Özdemir, İsmail Demirkesen, Zeynep Ünlütürk, Vazsfiye Baloğlu

2023/1660 Kışla Köyü Ahmatlı 109 58 2.709,50m² Tarla Rıza Öztürk, Hayri Öztürk, Mustafa Öztürk, Kamil Öztürk, Kemal Öztürk, Hüseyin Afşar, Zeynep Musluer, Kadriye Kocaağa, Hatice Kahraman, Fatma Solmaz, Armağan Öztürk, Hüseyin Öztürk, Hasan Öztürk, Ersin Öztürk

2023/1599 Kışla Köyü Değirmen Karşısı 187 4 128,68m² Bahçe Mehmet Ece

Basın No: ILN01989960

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