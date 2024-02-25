T.C. SİLİFKE

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69764851-2023/110-Ceza Dava Dosyası 19.02.2024

SİLİFKE2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 07.12.2023 tarih 2023/110 Esas, 2023/395 sayılı kararda sanıkAhmet ve Ürkiye oğlu 01.04.1974 doğumlu TUNÇAY BAŞBÜLÜK hakkında verilen karar tüm arama ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01989306

#ilan.gov.tr