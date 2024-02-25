T.C. SİLİFKE
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.69764851-2023/110-Ceza Dava Dosyası 19.02.2024
SİLİFKE2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 07.12.2023 tarih 2023/110 Esas, 2023/395 sayılı kararda sanıkAhmet ve Ürkiye oğlu 01.04.1974 doğumlu TUNÇAY BAŞBÜLÜK hakkında verilen karar tüm arama ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;
7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01989306
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