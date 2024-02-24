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T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/276

DAVACI : TÜRKİYE DİYANET VAKFI

DAVALILAR : 1- AHMET YILDIRIM Çayırbaşı Mah. 1321 Sok. No:4 Vezirköprü/ SAMSUN

2- AYŞE SAĞLAM Yunuseli Mah. 14.İnci Sokak No : 8 /1/1 Osmangazi/ BURSA

3- BEKİR ÖZTOPRAK

4- EMİNE YILDIZ Kılıçgüney Köyü Vezirköprü Vezirköprü/ SAMSUN

5- FATMA ATEŞ Samukalan MahallesiSincan/ ANKARA

6- FATMA EYŞİ

7- FAZIL YILDIRIM Çayırbaşı Mah. 1321 Sok. No:4 Vezirköprü/ SAMSUN

8- HATİCE ÖZTOPRAK Samukalan Mahallesi Vezirköprü/ SAMSUN

9- İSMET SAĞLAM Yunuseli Mahl. Dolunay Sok. No:27 Osmangazi/ BURSA

10- MUSTAFA ÖZTOPRAK

11- SATU SAĞLAM Davutkadı Mah. Aydın Sok. No:4 D:1 Yıldırım/ BURSA

12- ZEKİYE AŞCI

Davacı Türkiye Diyanet Vakfı vekili tarafından, davalılar aleyhine 23/11/2022 tarihinde açmış olduğu Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasına ilişkin dilekçesinde özetle; Vezirköprü Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği'nin 2021/490 E2022/562 K sayılı ilamı ile açılıp kesinleşmiş olan, Vezirköprü Noterliğinden 13/02/2015 tarih ve 1707 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklindeki vasiyetnamenin tenfizi ile Samsun İli Vezirköprü İlçesi Samukalan Köyü Mah. 118 ada 4 parsel nolu Ahşap İki katlı ev ve avlusu nitelikli taşınmaz (74904575 taşınmaz nolu)'ın 1/2 hissesinin ve varsa vasiyetname kapsamında olan başkacataşınmazların tapu kaydının iptali ve müvekkil adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce davacı vekilinin 06/11/2023 tarihli dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/03/2024 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01989545

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