İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/51 Esas

KARAR NO : 2023/262

KONU : Gerekçeli karar evrakının ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin ilanen tebliği

DAVALILAR:

1- COŞKUN TUNCER

Sakızağacı, Ortaklar Cad. Fernur Ap. N:22 D: 3 Etiler Beşiktaş / İSTANBUL

2-KAZIM ÖZYURT

Çukurçeşme Sok. N:67 Sarıyer / İSTANBUL

Davacı TMSF ile Davalılar COŞKUN TUNCER, ERDAL COROGİL, KAZIM ÖZYURT, MEHMET BEDRETTİN GÜVEN, METE HASOĞLU, YÜKSEL ATAYCAN VE DİĞER DAVALILAR arasında mahkememizde görülmekte olan Şahsi İflas davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasından verilen 30.03.2023 tarihli karar ile;

"1-Davacının davasının REDDİNE,

2-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı Erdal Coragil mirasçısı Akın Coragil dışındaki diğer davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesap ve takdir edilen 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı Erdal Coragil mirasçısı Akın Coragil dışındaki diğer davalılara verilmesine,

5-Gider avansının kalan kısımlarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, hazır bulunan taraf vekillerinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı." şeklinde hüküm tesis edildiği, davacı TMSF vekili tarafından 13.11.2023 tarihli dilekçesi ile temyiz başvurusunda bulunulduğu, mahkememiz gerekçeli kararının ve davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin davalılar Coşkun TUNCER ile Kazım ÖZYURT'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024

Basın No: ILN01989948

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