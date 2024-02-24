T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/318 Esas 31/10/2022 Mahkememizde açılan davada Bashır ve Wafaa Mıesho kızı, Halep 18/07/1989 doğumlu, 8727 olay nolu, 22.07.1989 kayıt tarihli, Mabatlı Darkebir-H/3 kayıt yeri ve nolu IMAN RASHID hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.Bilgileri yazılı olan IMAN RASHID'in hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01880659

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