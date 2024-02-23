İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALÇ NAYLONU SATIN ALINACAKTIR
MALÇ NAYLONU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2024/167561
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1-İdarenin
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a) Adı
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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b) Adresi
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Kocatepe Mah. Hal Yolu Sok. No:558-1 Bayrampaşa/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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212 449 92 00 - 212 449 50 45
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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MALÇ NAYLONU
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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Malç Naylonu 1 Kalem 2.850 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Alınacak ürünlerin çiftçiye teslimi aşağıda belirtilen dağıtım merkezlerinden yapılacaktır. Ancak bu dağıtım yerlerine ilaveten idarenin ihtiyaç duyduğu farklı yerlerde de İdarece belirlenen gün ve saatlerde koordineli şekilde Yüklenici tarafından dağıtım yapılacaktır. Dağıtım merkezlerinden çiftçiye teslim edilemeyen malç naylonu dağıtımı için idare tarafından yeni bir dağıtım programı hazırlanacak ve yüklenici bu programa uygun olarak dağıtım yapacaktır. Belirlenecek yeni iş programına kadar geçen süre içerisinde malç naylonu ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun şartlarda depolanması sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. BEYKOZ İLÇESİ (Cumhuriyet Mahallesi) ÇATALCA İLÇESİ (Subaşı Mahallesi) SARIYER İLÇESİ (Gümüşdere Mahallesi) PENDİK İLÇESİ (Kurna Kurban Kesim Yeri) SİLİVRİ İLÇESİ (Merkez ve Değirmenköy Mahallesi) ŞİLE İLÇESİ ( Teke Mahallesi)
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Sözleşme imzalandıktan sonraki iş günü işe başlanacaktır. Ürünlerin teslimi sözleşme imzalandıktan sonra yapılacak olan iş programı dahilinde 90 ( doksan ) takvim günü içinde yapılacaktır.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşme imzalandıktan sonraki iş günü işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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18.03.2024 - 10:30
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Kat 4 Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşu Yolu Bulvarı No:5 Bakırköy /İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
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4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır. Beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Sera örtü naylonu satış işleri ve/veya plastik malzeme satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01989100
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