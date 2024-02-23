T.C.

EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

2023/54 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, Karaağaç Yolu Mevkii, 475 Ada, 7 Parsel-Satış ile ilgili ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşılabilmektedir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Aziziye Mah.

Yüzölçümü : Brüt 102 m2, Net 72,20 m2

Arsa Payı : 102/1165

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmaz imarlı olup, imar planındaki fonksiyonu: Konut Alanı; Yapı Nizamı: Bitişik Nizam, 6 Kat, Taks/Kaks: 0.80/4.80 olarak görülmektedir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:05 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/05/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 178 Ada, 18 Parsel- Satış ile ilgili ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşılabilmektedir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yeniköy Köyü

Yüzölçümü : 3.210,43 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmaz üzerinde onaylı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.670.614,75 TL

KDV Oranı : %10-%20 (Yapı oranlarına göre KDV oranı uygulanacaktır.)

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:25 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:25 - Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01989016

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