T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/313 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/313 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, YAKACIK Mahalle/Köy, CAFERKUYUSU MEVKİİ Mevkii, 12241 Ada, 6 Parsel, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/313 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Kartal Tapu Müdürlüğü'nün 31.01.2023 tarih ve E-64712239-160.01-7748107 sayılı tapu kaydına istinaden; Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi,12241 ada, 6 parsel sayılı, 234 m2 arsa miktarlı ve ARSA nitelikli taşınmazın 161/234 hissesinin İsmail oğlu Ali AKYAR, 15/234 hissesinin Abdullah Nazmi oğlu Ali Ferruh DERELİ,58/234 hissesinin Mustafa oğlu Mehmet NAZMİ adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın takvidat durumu incelenmemiştir.Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yalı Mahallesi, Sinan Sokak, No: 36 (12241 Ada 6 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan D-100 Güney Yanyol üzerinde doğu istikametine ilerlenirken ŞOK Market ve PTT Lojistik Merkezinin bulunduğu yerden sağa Temaşa Sokağa dönülür. Bu sokak üzerinde ikinci sola Halk Sokağa dönülür. Halk Sokak üzerinde ikinci sağa dönülerek Sinan Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Dava konusu taşınmaz Sinan Sokak cephelidir. Davaya konu taşınmaz; Yalı Mahallesi' nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Turgut Paşa Caddesi' ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır.Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.Davaya konu, 12241 Ada 6 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat +1 normal kat olmak üzere toplamda 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Yalı Mahallesi Sinan Sokak, No: 36 Kartal / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "ARSA" niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 2 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 234 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Sinan Sokağa yaklaşık 13 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 168 m2 kapalı alana sahip zemin+1 normal katlıdır. Zemin katı 81 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. 1.Normal katı 87 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. Binada 2 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ayrıca parsel üzerinde 8 m2 ve 14 m2 olmak üzere toplamda 22 m2 alanlı müştemilat bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan yapıların toplam alanı yaklaşık brüt 190 m2 alanlıdır. Davaya konu taşınmaz içerisinde yer alan dairelerin iç hacimlerine girilmesine izin verilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevki, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında "ARSA" olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre binanın kısmen bakımlı olduğu tespit edilmiştir.Değerleme konusu taşınmazın maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre değerlendirilip, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre %40 yıpranma payı bilirkişice düşülerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 5.440.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 544.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/313 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 11.01.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kartal Belediyesi' nin E-37169365-310-272469 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 19.04.2023 ve 26.10.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında "Konut" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları 'İnşaat Nizamı: Ayrık, Taks 0,20-0,40, Kaks 1,50, Hmax 15 kat' şeklindedir.

Adresi : Yalı Mahallesi, Sinan Sokak No;36 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 234,00 m2

Kıymeti : 5.440.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 544.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:05

19/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01989018

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