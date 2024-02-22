T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI (Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının E-97487896-752.99-836648 sayılı Bakanlık Oluru kararıyla kamu yararı kararı verilmiş olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca;

1-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

2-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına Taşova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, taşınmazların köyü/mahallesi, ada parsel numarasının aşağıda yazılı şekilde olduğu,

Dava konusu edilen;

1-Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No:2023/310Esas Taşova Çaydibi183 ada 109 parsel

Basın No: ILN01988864

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